Киев, 10 июня, 2019, 01:03 — ИА Регнум. В МИД Украины выразили обеспокоенность в связи с политическим кризисом в Молдавии и призвали власти страны не допустить вмешательства внешних сил, целью которых является реализация «российского сценария федерализации». Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ведомства.

ru.wikipedia.org Молдавия и Приднестровье

Ведущие политические силы Молдавии должны действовать в рамках правового поля, считают в МИД Украины, а также избегать любых попыток силового давления.

«Важным для страны и безопасности ситуации в регионе, — уверены во внешнеполитическом ведомстве Украины, — является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны».

Как сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Молдавии разгорелся после того, как Партия социалистов и блок ACUM в парламенте страны сформировали правительство, назначив на должность главы правительства одного из лидеров ACUM Майю Санду. Спикером стала Зинаида Гречаная от ПСРМ.

Однако в Демпартии Молдавии, лидер которой олигарх Владимир Плахотнюк потерял власть в стране, решения парламента не признали, назвав его «узурпацией власти». Деструктивные действия стал выполнять также Конституционный суд страны.