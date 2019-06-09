Донецк, 9 июня, 2019, 23:30 — ИА Регнум. В Донбассе подорвались на мине двое военнослужащих 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, ЧП произошло 9 июня в районе населенного пункта Водяное (вблизи Коминтерново).

«Не зная карт минных полей, в результате подрыва на мине погибли двое военнослужащих (прапорщики)», — сказал Безсонов.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков ВСУ.

Читайте также: Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР