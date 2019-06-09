Миасс, Челябинская область, 9 июня, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Известный путешественник Федор Конюхов открыл часовню имени Николая Чудотворца неподалеку от Миасса, сообщает 9 июня агентство Polit74.ru.

Николай Чудотворец

Праздничные мероприятия, посвященные открытию часовни покровителя всех путешественников, начались с освящения часовни митрополитом Челябинским и Миасским Григорием. После чего приглашенные гости заложили аллею.

Перед входом в часовню также была установлена лодка «УралАЗ», на которой путешественник пересек за 46 дней Атлантический океан. После торжественного открытия Конюхов отправился в Челябинск на встречу с прихожанами и молодежью.

Напомним, начало строительства часовни положили осенью 2018 года, когда при закладке первого камня присутствовал Конюхов. Путешественник является священником и носит сан иерея.