Тула, 9 июня, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Торговый центр загорелся в городе Щёкино Тульской области днём 9 июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Сообщение о пожаре на пульт дежурного службы спасения поступило в 17:55 — загорелось двухэтажное здание на улице Энергетиков, в котором расположен торговый центр. По данным МЧС, загорелась кровля по всей площади здания, в 20:34 открытое горение удалось ликвидировать. При пожаре никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня пожар произошёл в одном из торговых центров в Краснодаре. Из-за задымления были эвакуированы около 200 человек — выяснилось, что горели старые вещи, брошенные в подсобке.