Москва, 9 июня, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Отмену выступления группы «Машины времени» на концерте у стен Кремля в честь Дня России 12 июня прокомментировал известный певец Григорий Лепс.

Okras Григорий Лепс

«Честно говоря, для меня это новость, — заявил Лепс в интервью «Говорит Москва». — Я покопаюсь, но до сути мы всё равно не докопаемся».

Певец считает, что с политическими взглядами лидера музыкального коллектива Андрея Макаревича отмена выступления группы в центре Москвы не связана, так как «политика и музыка вещи разные».

Напомним, 8 июня лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич на странице в соцсети Facebook сообщил, что участие группы в сборном концерте у стен Кремля в честь Дня России 12 июня отменяется.

По его словам, группу «Машина времени» исключили из списка выступающих.

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