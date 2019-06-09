Москва, 9 июня, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Более 25 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 9 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Александр Маркин Домодедово

Так, по состоянию на 20:15 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны восемь рейсов, ещё семь отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны двенадцать рейсов; в аэропорту «Внуково» задержан один рейс.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.