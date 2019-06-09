Уфа, 9 июня, 2019, 20:08 — ИА Регнум. В Уфе около автовокзала «Южный» произошла стрельба. Об этом сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.

Geoffrey Fairchild Стрельба

ЧП произошло в воскресенье, 9 июня, в центре города. По последним данным, в результате инцидента погиб один мужчина, еще одна женщина пострадала.

«Подозреваемый в нападении задержан, — говорится в сообщении. — На месте работают правоохранители».

По версии следствия, стрельбы в центре города произошла на бытовой почве.

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