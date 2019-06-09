Астана, 9 июня, 2019, 19:54 — ИА Регнум. «Сбылись прогнозы аналитиков, которые ранее публиковали прогнозы по явке избирателей и процентам голосов, которые наберут те или иные кандидаты в президенты Казахстана», — заявил казахстанский политолог Эдуард Полетаев, комментируя ИА REGNUM текущую политическую ситуацию в Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Эксперт отметил, что «голосование шло своим чередом, митинги шли параллельно, и эти процессы не пересекались».

«Избиратели пришли, спокойно проголосовали и занялись своими делами. Митинги прошли только в двух крупных городах, в регионах никаких протестов не было».

Собеседник редакции рассказал, что «явка на выборах была достаточно высокая».

"Не революционная, конечно, но, тем не менее, есть определенные улучшения. Например, порадовала активность избирателей в городе Алма-Ата. Бывшая столица Казахстана традиционно считалась пассивной и не была в лидерах по числу проголосовавших избирателей», — вспомнил политолог.

Он также заострил внимание на том, что «количество представителей протестных групп оказалось несущественным».

"Власти отреагировали на их выступление достаточно жестко. Дело в том, что акции не были санкционированы, но были анонсированы. И поэтому власти к ним подготовились. Огрехи со стороны силовиков, конечно были. Их нужно учитывать и возможно пересмотреть некоторые подходы», — считает аналитик.

Полетаев подчеркнул, что люди, прогнозирующие масштабные волнения в Казахстане в связи с выборами, «оказались посрамлены», ведь их прогнозы не оправдались.

«Сбылись прогнозы аналитиков, которые ранее публиковали прогнозы по явке избирателей и процентам голосов, которые наберут те или иные кандидаты. Возможно, кто-то из проигравших кандидатов не будет удовлетворен итогами голосования, но это тоже не окажет существенного влияния на происходящие процессы», — резюмировал Эдуард Полетаев.

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