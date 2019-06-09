Калуга, 9 июня, 2019, 18:31 — ИА Регнум. В Калужской области общее число работающих предпенсионеров превышает 35 тыс. человек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM калужского регионалом отделении Пенсионного фонда России.

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По данным ведомства, ежегодно в службу занятости населения обращается порядка 2,7 тыс. граждан предпенсионного возраста. Примерно 23% безработных — это граждане в возрасте старше 50 лет.

Между тем, с целью предупреждения возникновения социально-трудовых конфликтов, затрагивающих трудовые права и свободы граждан предпенсионного возраста, в Калужской области было принято ряд превентивных мер по сохранению уровня занятости лиц этой категории.

Так, в интересах соблюдения трудовых прав предпенсионеров властями региона рекомендовано провести работу с сотрудниками предприятий области по привлечению их к участию в профессиональном обучении лиц предпенсионного возраста в рамках областного проекта «Старшее поколение» — одной из региональных составляющих национального проекта «Демография».

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