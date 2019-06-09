Обнинск, Калужская область, 9 июня, 2019, 17:51 — ИА Регнум. В реанимации клинической больницы №8 в Обнинске Калужской области медики спасают жизнь малыша, подавившегося яблоком. Об этом сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

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Ребёнок, которому исполнилось 1 год и 3 месяца, находясь в машине у матери, внезапно подавился яблоком. Отчаявшись самостоятельно спасти малыша, женщина выбежала на проезжую часть дороги, где остановила проезжающего мимо автомобиль «Скорой медпомощи», спешивший на вызов к другому больному.

Врач скорой помощи мгновенно оценив ситуацию, незамедлительно доставил ребенка в реанимационное отделение городской больницы, где врачи сразу вступили в борьбу за жизнь малыша.

По согласованию со специалистами Калужской областной больницы было принято решение о продолжении лечения этого ребёнка в Обнинске.

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