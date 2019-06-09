Вашингтон, 9 июня, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Известная голливудская актриса Натали Портман отмечает свое 38-летие. Об этом 9 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gordon Correll Натали Портман

Артистка, израильского происхождения, также отметилась своими достижениями в кинорежиссуре, побывала она и в роли сценариста, и в роли продюсера.

Известность к Портман пришла в 1994 году, благодаря съемкам в картине «Леон». Для нее это была дебютная роль в кино.

Напомним, Натали Портман является лауреатом многочисленных наград в сфере кинематографа, за работу в картине «Черный лебедь» артистка получила «Оскар» за лучшую женскую роль.