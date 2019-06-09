Санкт-Петербург, 9 июня, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Известный актер театра и кино Сергей Безруков пожаловался поклонникам на жаркую погоду в Санкт-Петербурге. Об этом 9 июня артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сад Эрмитаж

«И снова Питер. И снова съёмки. «Мистер Нокаут». Жара страшная, но держимся», — заявил Безруков, рассказав о работе над новой картиной, съемки которой проходили ночью.

Напомним, очередной фильм с участием популярного артиста «Мистер Нокаут» посвящены известному советскому боксеру Валерию Попенченко, Безруков исполнит роль тренера легендарного спортсмена.