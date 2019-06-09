Санкт-Петербург, 9 июня, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Известный шоумен Стас Барецкий заявил о своих планах стать солистом группы «Ленинград». Об этом 7 июня он сообщил изданию «Собеседник».

Csman Стас Барецкий (справа) и группа «Ленинград»

"Я хочу вернуть на сцену былой «Ленинград»: рисковый, отмороженный! Чтобы пьянки были, экшн постоянный, скандалы, драки. Сам Шнур стал более пафосным, теперь он человек искусства, человек элиты», — отметил Барецкий.

Также шоумен подтвердил информацию о том, что Сергей Шнуров покидает группу после прощального турне по стране. Однако он по-прежнему будет ее лидером.

Напомним, группа «Ленинград» получила известность благодаря своему лидеру Сергею Шнурову, прославившемуся эксцентричными выходками, громкими заявлениями и острой сатирой.