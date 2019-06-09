Монако, 9 июня, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.

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«Совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена», — заявил Андерсен.

Причиной такого решения глава рабочей группы IAAF называл то, что ВФЛА выполнила не все критерии восстановления и у IAAF есть информация, что отстраненные врачи и тренеры продолжают свою работу.

Также в Руне Андерсен отметил, что вопрос о восстановлении ВФЛА в правах может быть вскоре снова рассмотрен.

Отметим, ранее, 8 июня, глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин провел с Руне Андерсеном встречу, на которой обсудил пункты по восстановлению организации в правах.

Напомним, также ранее Россия выполнила все критерии восстановления членства в IAAF, в которые входили предоставление данных к московской лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и оплата задолженности ВФЛА перед IAAF.