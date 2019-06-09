Кишинёв, 9 июня, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Организованный проигравшей выборы в Молдавии Демпартией митинг в поддержку прежней власти и олигарха Владимира Плахотнюка провалился. Как передает ИА REGNUM, вместо 50 тысяч человек, которых организаторы мероприятия намеревались свезти в Кишинев, им удалось собрать лишь несколько тысяч человек, большая часть из которых — организованно свезенные их регионов сотрудники государственных структур и госпредприятий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Перед ними выступил Плахотнюк, обвинивший новую власть в предательстве национальных интересов и служении интересам Москвы, призвавший «быть готовыми защищать страну» и голосовать за Демпартию на досрочных парламентских выборах, которые демократы обещают организовать осенью.

После этого Плахотнюк и участники митинга прошли до администрации президента, потребовав его отставки, затем вернулись на площадь, объявили о завершении митинга и разошлись.

Вместе с тем в минувшую ночь большая часть административных зданий Кишинева была блокирована неизвестными лицами, объявившими, что будут «защищать» госучреждения от представителей назначенного парламентом нового правительства. Среди собравшихся были замечены и представители Демпартии, в частности, экс-депутат парламента от Демпартии, спортсмен K1 Константин Цуцу, координирующий сеть клубов единоборств в Молдавии, воспитанников которых ранее использовали для охраны мероприятий Демпартии.

Руководство полиции Молдавии между тем заявило о своем нейтралитете и призвало не втягивать полицейских в политику. Вместе с тем глава гениспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь заявил, что подчиняется прежнему главе МВД Александру Жиздану, а не новому министру Андрею Нэстасе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Партия социалистов и блок ACUM 8 июня подписали соглашение о формировании органов власти в Молдавии. Спикером избрали лидера ПСРМ Зинаиду Гречаную, а на должность главы правительства назначили одного из лидеров ACUM Майю Санду.

Проигравшая выборы Демократическая партия и её лидер олигарх Плахотнюк решили не отдавать власть и пытаются распустить парламент.

В то же время Россия, США и Евросоюз поддержали действия по формированию новой власти в Молдавии. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий отношения с Молдавией и посещавший на этой неделе Кишинев для участия в разрешении политического кризиса, заявил, что молдавский народ избавляется от криминального режима Плахотнюка.