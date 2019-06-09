Манчестер, Великобритания, 9 июня, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард в ближайшее время может подписать со своим текущим клубом новый контракт на улучшенных условиях, сообщает 9 июня The Daily Express.

Manutd.com Джесси Лингард

По данным источника, 26-летний футболист получит по новому контракту зарплату, которая будет на четверть больше, чем раньше. Эта сумма составит примерно 165,5 тысяч евро в неделю против нынешних 127 тысяч евро. При этом нынешнее соглашение игрока действительно ещё в течение двух лет.

Отметим, Джесси Лигард является воспитанником «МЮ» и всю свою игровую карьеру провел в этом клубе, кроме четырех непродолжительных сроков аренды в «Лестере», «Бирмингеме», «Дерби» и «Брайтоне».

Напомним, в прошедшем сезоне футболист сыграл за клуб в 27 матчах и отметился в них 5 мячами и 4 голевыми передачами.