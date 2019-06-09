Лондон, 9 июня, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Главный тренер мужской футбольной сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается покидать свой пост в сборной ради продолжения своей профессиональной карьеры на клубном уровне. Его мнение на эту тему приводит 9 июня The Guardian.

Fifa.com Гарет Саутгейт

«Сейчас я не покину сборную Англии, чтобы найти другую работу», — заявил Саутгейт, отвечая на вопрос о том, заинтересован ли он в работе в качестве главного тренера в лондонском клубе «Челси».

Также главный наставник английской сборной по футболу отметил, что он предан английской национальной команде и потому ему не надо перестраховываться, держа в запасе какие-то другие варианты продолжения карьеры.

Отметим, Гарет Саутгейт стал главным тренером национальной сборной Англии в 2016 году и под его руководством она впервые за 28 лет дошла до полуфинала чемпионата мира в России 2018 года.

Напомним, на данный момент главным тренером лондонского клуба «Челси» является итальянский специалист Маурицио Сарри, который может в ближайшее время перейти в туринский «Ювентус».