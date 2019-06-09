Москва, 1 августа, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Власти Москвы заявили о продолжении работ по выявлению и сносу опасного самостроя. Как заявил в инетрвью «Интерфакс» мэр столицы Сергей Собянин, в городе много объектов, построенных с грубейшими нарушениями градостроительных правил и принятия их в эксплуатацию.

«К сожалению, эта тема не закрыта», — заявил Собянин.

Он добавил, что строения, возведённые на опасных для людей местах (на теплотрассах, на водоводах горячей и холодной воды с высоким давлением, на газопроводах, в технической зоне метрополитена, на улично-дорожной сети), представляют наибольшую опасность. «В любой момент там может произойти трагедия», — подчеркнул мэр.

Градоначальник признал, что в мэрию поступает большое количество претензий и протестов от собственников сносимых объектов, но подчеркнул, что это не свидетельствует о законности построек.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2015 года власти Москвы приняли решение сносить незаконные постройки на территории Москвы. Тогда 104 объекта были признаны «самостроем».В ночь на 9 февраля 2016 года в городе начался массовый снос незаконных построек, которому дали неформальное название «ночь длинных ковшей». 28 июня 2016 года Собянин озвучил повторные планы по сносу объектов. В этот раз под снос попадают 107 строительных объектов общей площадью 31 тысяч квадратных метров. Они расположены во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского и ТиНАО. Решения о сносе принимались властями на основании новой редакции статьи 222 Гражданского кодекса, вступившей в силу в сентябре 2015 года: она была дополнена пунктом, который даёт право сносить в административном порядке здания, признанные самостроем.

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