Москва, 9 июня, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Эпидемиологическое расследование проводит управление Роспотребнадзора по Москве в связи с регистрацией случая заболевания корью в Московском государственном университете имени Ломоносова. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Цитата из х∕ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Карантин

В ходе расследования было установлено, что заболевшая работает в здании Института Азии и Африки. В связи с данным обстоятельством был снят карантин со здания факультета журналистики МГУ (Моховая, 9) и введены ограничения в отношении здания Института Азии и Африки (Моховая, 11).

Корь была диагностирована у сотрудницы МГУ. В институте проводятся противоэпидемические мероприятия, отменён ряд культурно-массовых мероприятий, отстранены от работы и находятся под наблюдением врачей лица, бывшие в контакте с заболевшей и не имеющие прививки от заболевания.

Новых случаев заболевания на настоящее время в МГУ не зарегистрировано. Ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора по городу Москве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вспышке заболевания корью на Украине. С начала 2019 года в стране заболели более 52 тысяч человек.