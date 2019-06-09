Вашингтон, 9 июня, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что авторы сериала «Чернобыль» не хотели снимать антироссийскую картину, об этом 8 июня он рассказала во время Петербургского международного экономического форума.

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«Американский фильм, который многие сейчас смотрят, он, действительно, интересен и трогателен. И очень профессионален. Конечно, кому-то все равно захочется сказать, что эта картина антироссийская или антиукраинская. Но думаю, что это не так», — отметил Швыдкой.

Напомним, премьера телесериала «Чернобыль» стартовала на канале HBO 7 мая, фильм посвящен аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в апреле 1986 года. Главные роли в фильме исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.