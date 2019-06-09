Париж, 9 июня, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович получил предупреждение за неспортивное поведение в пятом сете матча полуфинала Открытого чемпионата Франции по теннису с австрийцем Домиником Тимом.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Теннисист начал словесную перебранку с арбитром на вышке, высказав последнему претензию, что тот начинает отсчёт 25 секунд на подачу через секунду после окончания последнего розыгрыша.

«Но вы понимаете, как можно подать через 25 секунд после такого розыгрыша и когда зрители продолжают хлопать? Понимаете, да? Отлично», — заявил арбитру теннисист.

Матч закончился победой Тима в пяти сетах со счетом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

Отметим, в финале Открытого чемпионата Франции Доминик Тим встретится со второй ракеткой мира — испанцем Рафаэлем Надалем, который является действующим победителем «Ролан Гаррос».