Вашингтон, 9 июня, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Актеры Сигурни Уивер, Билл Мюрэй и Дэн Эйкройд примут участие в очередном фильме «Охотники за приведениями», об этом 8 июня сообщает издание Parade.

Охотники за привидениями [Цитата из х∕ф «Охотники за привидениями». Реж. Айван Райтман. 1984. США

Актриса, сыгравшая в двух первых частях картины, рассказала, что третья часть будет логическим их продолжением.

«Это невероятно, что я вновь смогу принять участие в работе над фильмом с этими ребятами», — подчеркнула Уивер.

Напомним, в 2016 году на экраны вышла картина «Охотники за приведениями», в которой главные мужские роли исполнили женщины, что вызвало недовольство у зрителей и стало причиной провала ленты в прокате.