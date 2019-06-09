Ньон, Швейцария, 9 июня, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Российские футбольные арбитры Владислав Безбородов и Алексей Еськов будут обслуживать матчи четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает 9 июня пресс-служба УЕФА.

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Вячеслав Безбородов назначен главным арбитром матча группы А между сборными Черногории и Чехии. Его ассистентами будут Максим Гаврилин и Валерий Данченко, резервным рефери — Кирилл Левников. Матч состоится 10 июня в чешском Оломоуце.

Алексей Еськов будет главным судьей мачта между Северной Македонией и Австрией в группе G. У него ассистентами станут Дмитрий Сафьян и Дмитрий Мосякин, а запасным арбитром будет Владимир Москалев. Игра состоится в Скопье 10 июня.

Отметим, отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года пройдет до марта 2020 года и по его итогам будут определены 24 команды, которые сыграют в финальном турнире. Чемпионат Европы 2020 года состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.