Великий Новгород, 9 июня, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Здание Новгородской технической школы, окружённое ландшафтным парком, появится на улице Великой на берегу реки Волхов в Великом Новгороде в 2021 году. Об этом было заявлено на презентации проекта 8 июня.

Novtechschool.ru Проект Новгородской технической школы

Проект представили в Политехническом колледже Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, в котором техническая школа располагается до появления собственного здания.

По словам главного архитектора проекта Сергея Батурина, Новгородскую техническую школу построят на территории бывшей пескобазы на улице Великой. Строительство начнётся уже в нынешнем году: сначала будет построено само здание, после чего вокруг него разобьют ландшафтный парк. Работы должны быть завершены в 2021 году.

Батурин сообщил, что особенностью здания станут пандусы, которые интегрируют его в окружающий парк — так, например, по пандусу можно будет подняться на смотровую площадку.

В здании разместятся лаборатории, зал-трансформер для проведения различных мероприятий на 1250 мест, административные кабинеты, столовая и другие помещения. Проектом предусмотрен внутренний двор. Будет благоустроена и набережная реки Волхов.

«Новгородская техническая школа должна стать маяком знаний для всей России», — прокомментировал проект губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В пресс-центре правительства региона ИА REGNUM сообщили, что проект уже разработан, готовится проектно-сметная документация на строительство, финансирование которого будет вестись из внебюджетных источников.

Новгородская техническая школа создается правительством Новгородской области, НовГУ имени Ярослава Мудрого, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с проектом Новгородской технической школы Новгородская область намерена претендовать на участие в национальном проекте «Наука», в рамках которого предполагается развитие 15 научных центров России. В Новгородской технической школе молодёжь намерены обучать новейшим профессиям. Так, например, в 2019 году будут запущены научные лаборатории по следующим направлениям: прототипирование; нейротехнологии; беспилотные авиационные системы; виртуальная, смешанная и дополненная реальность; реверсивный инжиниринг; мобильная робототехника; цифровые двойники; интернет.

Напомним также, что возглавил Новгородскую техническую школу бывший чиновник регионального правительства Захар Ляшук.