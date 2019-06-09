Киев, 9 июня, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили решил опросить своих сторонников на предмет их отношения к возможному объединению его партии «Движение новых сил» с партией бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» в преддверии внеочередных парламентских выборов. Об этом Саакашвили написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гриценко объявил, что размышляет над перспективой объединения с партией Саакашвили «Движение новых сил» на внеочередных выборах в Раду и спросил мнение своих избирателей.

«Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко», — пишет Саакашвили.

Напомним, что пришедший к власти на Украине президент Владимир Зеленский сразу после вступления в должность распустил Верховную раду, лояльную проигравшему выборы президента Петру Порошенко. Досрочные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.