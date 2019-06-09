Новосибирск, 9 июня, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Второй день Федерального Сабантуя в Новосибирске начался со встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и главы Татарии Рустама Минниханова. Сегодня, 9 июня, главы подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Татарии Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает также сотрудничество в сфере здравоохранения и биофармацевтики. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, сибирский регион рассчитывает, что это даст импульс к выходу инновационных предприятий Академгородка, наукограда Кольцово, города Бердска на коллег из Татарии, к реализации совместных проектов.

Кроме того, стороны договорились расширять кооперационные связи, разрабатывать совместные проекты развития экономического и инвестиционного потенциала территорий, расширять деловые контакты между предприятиями двух регионов. В планах — обмен опытом и взаимодействие в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, в области социальной защиты и занятости населения, образования, спорта и молодёжной политики. Есть взаимный интерес к сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций, а также в сельском хозяйстве.

После официальной части Андрей Травников и Рустам Минниханов направились на торжественную церемонию открытия Сабантуя на Михайловскую набережную Новосибирска.

«Наш регион многонационален, и поэтому Сабантуй никогда не воспринимался как праздник только татарского или башкирского народа, он всегда собирал очень много людей. Мы рады, что в этом году у нас особенно много добрых гостей», — отметил губернатор Новосибирской области.

Минниханов в свою очередь пожелал процветания Новосибирской области.

«Нам очень приятно, что есть такая возможность — показать нашу самобытность, наши обычаи, традиции. Это, действительно, не только праздник татар, башкир. Это общий праздник, праздник завершения весенне-полевых работ, праздник друзей, родных», — отметил президент Татарии.

Власти и гости региона посетили аллеи мастеров декоративно-прикладного искусства, площадку национальной борьбы корэш, татарское подворье, на котором представлен сельский быт татарской семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске накануне, 8 июня, стартовали праздничные мероприятия XIX Федерального Сабантуя. На новосибирском ипподроме состоялись призовые конные скачки и заезды, скачки непрофессиональных ездоков на лошадях без сёдел. Здесь же были организованы сельскохозяйственные выставки, где были представлены племенные животные (коровы, овцы, кролики, птицы), изделия народных промыслов, сельхозпродукция.

Участие в мероприятиях на ипподроме принимали заместитель губернатора Новосибирской области Александр Дубовицкий и заместитель премьер-министра Татарии, председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Отметим, что в 2019 году Новосибирская область впервые стала центром празднования Федерального Сабантуя — ежегодного народного праздника окончания весенних полевых работ. Сабантуй отмечается более чем 50 регионах России и 30 зарубежных странах. По официальным подсчётам, в общей сложности Сабантуй соберёт в Новосибирской области более 10 тысяч человек.