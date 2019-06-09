Чебоксары, 9 июня, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё четверо получили травмы в результате ДТП в Аликовском районе Чувашии. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону на официальной странице в Instagram.

Энди Уорхол. Авария зеленой машины (фрагмент). 1963

По предварительной информации, автоавария произошла около 22:30 по местному времени на трассе недалеко от деревни Чиршкасы. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2106, не справившись с управлением, допустил выезд автомобиля в кювет.

Автомобиль опрокинулся, при этом на месте погибли два человека. Ещё четыре человека, находившиеся в салоне автомобиля, получили травмы различной степени тяжести.

Личности и возраст погибших и пострадавших устанавливаются. Обстоятельства и причины ДТП, приведшего к смерти людей, выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с двумя пассажирскими автобусами в городе Сочи в Краснодарском крае. В результате аварии пострадали, как минимум, 11 человек.