Кишинёв, 9 июня, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Парламент Молдавии принял сегодня, 9 июня, декларацию, в которой признает незаконным решение Конституционного суда, контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком, о назначении бывшего премьер-министра от Демократической партии Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента страны.

Gov.md Павел Филип

Кроме того, в декларации сказано, что парламент Молдавии в связи со сложившейся внутриполитической ситуацией намерен обратиться в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций и другие международные структуры.

«Парламент Молдавии констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдавии, вместо мирной передачи власти было решено ответить дестабилизацией. Парламент признает незаконным правительство Филипа», — заявила с трибуны парламента новый премьер-министр Молдавии, одна из лидеров блока ACUN Майа Санду.

Также парламент призывает всех сотрудников правоохранительных органов не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти — парламента, нового правительства и президента Игоря Додона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проигравшая выборы Демократическая партия и её лидер — олигарх Плахотнюк решили не отдавать власть и пытаются распустить парламент.