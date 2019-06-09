Вашингтон, 9 июня, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Отказаться от смартфона предложил жителям США интернет-провайдер Frontier Communications. О необычной рекламной акции сообщил 9 июня телеканал CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-зависимость

В рамках рекламной акции участникам предлагается на неделю отказаться от использования смартфона, заменив его обычным раскладным телефоном. За это участник получит от интернет-провайдера в качестве вознаграждения тысячу долларов.

При этом, чтобы принять участие в акции, нужно написать короткое эссе из 100−200 слов, в котором будет убедительно объясняться, почему именно автора эссе нужно привлечь в качестве участника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вреде здоровью и психике, который приносит организму человека использование смартфона, по мнению экспертов из Волгограда. Самыми частыми проблемами, с которыми сталкиваются люди при злоупотреблении этими гаджетами — бессонница, проблемы со зрением и с суставами.

Кроме того, увлечённость смартфонами отдаляет человека от близких людей, а информация, хранящаяся в гаджетах может стать поводом для мошеннических действий посторонних.