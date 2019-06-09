Молдавия, 12 сентября, 2014, 22:30 — ИА Регнум. Депутат парламента Молдавии от входящей в правящую коалицию Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Вячеслав Ионицэ заявил о раскрытии незаконной схемы по хищению из Сбербанка Молдавии (Banca de Economii) многомиллиардных сумм. Как сообщил Ионицэ на состоявшемся 12 сентября заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, к схеме напрямую причастен лидер ЛДПМ Владимир Филат , передает корреспондент ИА REGNUM. По словам депутата, Филат за 3 месяца вывел из Banca de Economii 120 миллионов леев (более 300 млн рублей).

Сам лидер ЛДПМ назвал обвинения Вячеслава Ионицэ «ложью и местью». «Сожалею, что Ионицэ дал себя вовлечь в процесс дестабилизации внутренней обстановки в Республике Молдова. Меня и ранее бездоказательно обвиняли. Я уверен, что с началом избирательной кампании, подобные инсинуации еще последуют», — заявил Филат. Он также подчеркнул, что на ближайшем заседании парламента либерал-демократы намерены снять Ионицэ с должности председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.