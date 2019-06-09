Депутат правящей коалиции Молдавии обвинил Филата в многомиллиардных хищениях
Молдавия, 12 сентября, 2014, 22:30 — ИА Регнум. Депутат парламента Молдавии от входящей в правящую коалицию Либерально-демократической партии (ЛДПМ)
Сам лидер ЛДПМ назвал обвинения Вячеслава Ионицэ «ложью и местью». «Сожалею, что Ионицэ дал себя вовлечь в процесс дестабилизации внутренней обстановки в Республике Молдова. Меня и ранее бездоказательно обвиняли. Я уверен, что с началом избирательной кампании, подобные инсинуации еще последуют», — заявил Филат. Он также подчеркнул, что на ближайшем заседании парламента либерал-демократы намерены снять Ионицэ с должности председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.
ИА REGNUM напоминает, что это не первый конфликт Ионицэ с руководством собственной партии. В июле он обвинил правительство и премьер-министра от ЛДПМ