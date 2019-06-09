Тбилиси, 9 июня, 2019, 11:12 — ИА Регнум. В Грузии 9 июня проходит второй тур промежуточных выборов в парламент по Мтацминскому мажоритарному округу Тбилиси. За депутатский мандат ведут борьбу два набравших в первом туре наибольшее количество голосов кандидата — политик и врач Владимир Кахадзе, который представлен правящей партией «Грузинская мечта», и адвокат Шалва Шавгулидзе, выдвинутый избирательным блоком «Европейская Грузия — Свободные демократы». Что касается данного объединения, точнее избирательного блока, он был создан перед промежуточными выборами с целью усиления поддержки именно Шалвы Шавгулидзе, состоящего в партии «Свободные демократы». Сама партия «Европейская Грузия», как сообщалось ранее, была учреждена бывшими соратниками экс-президента Михаила Саакашвили вскоре после неудачных для «Единого национального движения» парламентских выборов 2016 года.

Parliament.ge Парламент Грузии

Промежуточные выборы в парламент и органы местного самоуправления, а также внеочередные выборы мэров ряда муниципалитетов проходили в Грузии 19 мая. Во всех остальных избирательных округах победу в первом же туре одержали кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта». А в Мтацминдском избирательном округе ни один из кандидатов не преодолел установленного избирательного барьера, поэтому ЦИК Грузии назначил на 9 июня второй тур.

По данным ЦИК, в первом туре Владимир Кахадзе набрал 41,01% голосов, а его основной конкурент, Шалва Шавгулидзе — 36,48%.

Период между двумя турами был для соперников достаточно напряженным, с обеих сторон велась активная кампания по дискредитации конкурента, в том числе посредством социальных сетей и СМИ.

Второй тур проводится на 31 избирательном участке, где зарегистрировано в общей сложности 43 909 избирателей. За ходом выборов следят 52 местные и 7 международных наблюдательских организаций. Общее число наблюдателей на избирательных участках превышает 5100 человек.

Отметим, что целью создания объединения «Европейская Грузия — Свободные демократы» было начало перемен, которые должны были в конечном итоге привести к очередной смене власти в Грузии. Как объявляли лидеры обеих партий, они возлагают особые надежды на эти промежуточные выборы и на кандидатуру Шалвы Шавгулидзе, который должен обеспечить им победу.

Тот факт, что Шавгулидзе и его партия оказались в одном блоке с бывшими соратниками Саакашвили, вызвал в грузинском обществе негативную реакцию. Многие осудили кандидата за этот союз, напомнив, что тот в свое время активно боролся против бесчинств, творившихся в период правления «Единого национального движения». Тем не менее в блоке «Европейская Грузия — Свободные демократы» уверены, что если выборы пройдут без фальсификаций, их кандидат одержит уверенную победу.

Промежуточные выборы в этом избирательном округе проводятся в связи с тем, что мажоритарный депутат от Мтацминды в парламенте Грузии Саломе Зурабишвили стала президентом страны.