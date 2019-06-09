Чикаго, США, 9 июня, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюссон одержал победу над другим американским бойцом — Дональдом Серроне на турнире UFC238, проходившем в Чикаго.

Ufc.com Бой Тони Фергюссона против Дональда Серроне

Фергюссон ударил своего соперника, после того как прозвучал гонг об окончании второго раунда поединка и Серроне уже не защищался. В результате у последнего образовалась серьезная гематома правого глаза и врачи не позволили ему продолжать поединок. Из-за этого судьями Серроне был засчитан технический нокаут.

По итогам боя в активе Тони Фергюссона 28 боев в ММА, в 25 из которых он выиграл (10 нокаутом) и в трех проиграл.

Отметим, данная победа позволяет Фергюссону стать основным претендентом на бой с победителем противостояния между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье, поединок между которыми состоится 7 сентября 2019 года в рамках турнира UFC242.