Кишинёв, 9 июня, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Конституционный суд Молдавии, который контролируется сторонниками олигарха Владимира Плахотнюка, принял решение временно передать полномочия главы государства исполняющему обязанности премьер-министру страны Павлу Филипу (который также лоялен Плахотнюку), чтобы тот распустил законно избранный парламент. Об этом сообщается сегодня, 9 июня, на сайте Конституционного суда Молдавии.

Gov.md Павел Филип

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — сказано в заявлении Конституционного суда.

Напомним, что в Молдавии прошли парламентские выборы, по результатам которой ранее правившая Демократическая партия Плахотнюка потерпела поражение. Социалистической партии Молдавии и блоку ACUM удалось сформировать правящую коалицию из 61 депутата (всего в парламенте 101 мандат). 8 июня была избрана спикер нового парламента — Зинаида Гречаная (лидер социалистов), а на должность премьер-министра была назначена одна из лидеров ACUM Майя Санду.

Но Плахотнюк сдаваться не собирается. Его люди фактически контролируют исполнительную власть в стране, а также Конституционный суд, который по его указке и выносит решения. КС постановил, что вновь избранный парламент должен быть распущен, так как не смог сформировать правительство до 7 июня. Но президент Додон заявил, что не подпишет указ о роспуске и 10 июня проведет консультации с представителями фракций.

При этом Додон предупредил, что ситуация в Молдавии близка к катастрофе, и призвал граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в организуемых Плахотнюком протестах.