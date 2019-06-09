Вашингтон, 9 июня, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Американская компания Otto Aviation полностью подготовила к испытаниям необычный самолет Celera 500L. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Thedrive.com Самолет-пуля Celera 500L

Разработка данного самолета велась около 10 лет в совершенно секретном режиме. Большая часть характеристик этого самолета никому не известна. Несколько раз воздушное судно было замечено на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии, но не более того. Отличительной особенностью самолета является каплевидная форма его фюзеляжа. Из-за этого Celera 500L прозвали «самолетом-пулей».

Летальный аппарат управляется одним пилотом. Особенности строения самолета позволяют взлетать и садится на любых аэродромах.

Самолет может развивать скорость в районе 740−820 километров в час на высоте до 20 километров.

Разработчики самолета указывают, что схожий с Celera 500L одномоторный турбовинтовой самолет Pilatus PC-12 может развивать скорость только до 530 километров в час, при этом он потребляет гораздо больше топлива — галлон на восемь километров пути. А вот Celera 500L — галлон на 50 километров.