Сочи, Краснодарский край, 9 июня, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Как минимум, 11 человек пострадали при ДТП с экскурсионным автобусом в Краснодарском крае в городе Сочи. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По предварительной информации, экскурсионный автобус с пассажирами столкнулся с пассажирским микроавтобусом в Лазаревском районе курортного города Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая.

ДТП произошло на дороге, ведущей в курорт «Роза-Хутор». При столкновении пострадали десять взрослых и один ребёнок. Погибших нет.

Медицинская помощь была оказана пострадавшим на месте происшествия. В настоящее время на месте ДТП работают более десяти экипажей скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Оренбургской области, при котором погибли три женщины. Два человека были госпитализированы.