Москва, 9 июня, 2019, 09:51 — ИА Регнум. В Москве сегодня ожидается душная и жаркая погода, воздух может прогреться до 32 градусов и выше, что близко к температурному рекорду 1948 года. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает погодный центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM В Москве лето

Погода в столице будет очень душной с переменной облачностью. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха поднимется до 30−32 градусов в городе и 28−33 градусов в области.

Такая температура на 9 градусов выше погодной нормы, то есть в московском регионе аномально жарко. Стоит отметить, что сегодня температура может приблизится к рекорду 1948 года, когда воздух в Москве прогрелся до 32,2 градусов.

Ветер в регионе будет дуть юго-западный со скоростью 2−7 метров в секунду. Атмосферное давление всё ещё выше нормы — 753 мм ртутного столба.