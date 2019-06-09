Нью-Йорк, США, 9 июня, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.

Валентина Шевченко

Во втором раунде Шевченко нанесла своей сопернице точный удар левой ногой в голову, чем отравила её в нокаут.

Это первая удачная защита Валентиной Шевченко её титула чемпионки UFC, который она выиграла в декабре 2018 года у представительницы Польши Йоанны Енджейчик на турнире UFC231. По итогам боя в активе киргизской спортсменки 20 боев в ММА, из которых в 17 она победила и в 3 уступила.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец стиля легчайшей весовой категории (до 62,1 кг) Петр Янпобедил единогласным решением судей представителя США Джимми Риверу на турнире UFC 238.