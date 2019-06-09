Астана, 9 июня, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который участвует во внеочередных выборах главы государства, заявил, что в случае его победы, внешнеполитический курс страны, который проводил Нурсултан Назарбаев, изменён не будет. Об этом он заявил журналистам сегодня, 9 июня, после того, как проголосовал на выборах.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

«Безусловно, я говорил об этом в своей предвыборной кампании, Казахстан сохранит преемственность. Что касается внешнеполитического курса, он будет продолжен в том виде, в котором проводился первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым», — сказал Токаев.

Также Токаев выразил мнение, что в ходе предвыборной кампании была проявлена высокая политическая культура, несмотря на то, что в выборах участвуют сразу семь кандидатов, что для Казахстана — много.

Напомним, что 20 марта Нурсултан Назарбаев, который возглавлял Казахстан почти 30 лет, ушел с поста президента и главой государства стал Токаев, который был председателем верхней палаты парламента. При этом Назарбаев останется председателем Совета безопасности Казахстана.