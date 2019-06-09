Брюссель, 9 июня, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Мужская футбольная сборная Бельгии разгромила команду Казахстана в матче отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020.

Андрей Пронин ИА REGNUM Аксель Витсель и Насер Шадли

Встреча прошла на поле брюссельского стадиона «Руа Бодуэн» и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев.

В составе победителей мячи на счету форварда Дриса Мертенса (11-я минута), защитника Тимоти Кастаня (14-я) и нападающего Ромелу Лукаку (50-я).

Отметим, эта победа позволила сборной Бельгии выйти на первое место в группе I, набрав девять очков и опередив идущей на втором месте сборную России. Сборная Казахстана на пятом месте с тремя очками в активе.

Статистика матча (Бельгия/Казахстан)

Удары 27/5

Удары в створ ворот 12/1

Процент владения мячом 69%/31%

Нарушения правил 8/11

Поданные угловые 13/1