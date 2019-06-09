Ереван, 9 июня, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Возгорание, возникшее на территории монастырского комплекса X века Ахпат в Армении ликвидировано пожарными. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба МЧС Армении.

(сс) Diego Delso Монастырь Ахпат. Армения

Информация о пожаре на территории монастырского комплекса Ахпат, расположенном в Лорийской области, поступило в ведомство 8 июня около 19:00 по местному времени. Загорелось одноэтажное строение на территории комплекса.

К ликвидации возгорания привлекались четыре пожарных расчёта пожарно-спасательного отряда МЧС Армении и оперативная группа областного спасательного управления.

Локализация пожара произошла около 21:00 по местному времени. Сгорела часть жилища монастырского комплекса с имуществом. Площадь пожара составила около 700 кв. метров.

Пострадавших нет. Идёт оценка потерь, нанесённых пожаром. О причинах пожара не сообщается.

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