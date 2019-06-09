Мадрид, 9 июня, 2019, 08:10 — ИА Регнум. На дом нападающего сборной Испании по футболу Альваро Мораты было совершено нападение во время национальной команды со сборной Фарерских островов, сообщает 9 июня Marca.

(сс) Contando Estrelas Испанская полиция

По информации источника, в дом футболиста, в котором находилась его супруга и сыновья, проникли вооруженные грабители. Они унесли с собой драгоценные предметы, никто из близких Альваро Мораты не пострадал.

Несмотря на оперативное прибытие на место преступления полиции, арестовать участников нападения не удалось. В настоящее время ведется расследование произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 8 июня, сборная Испании по футболу нанесла поражение команде Фарерских островов со счетом 4:1. Альваро Мората провел на поле все 90 минут матча.