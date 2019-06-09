Лиссабон, 9 июня, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Нападающий сборной Португалии и футбольного туринского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду исполнил просьбу 11-летнего мальчика, болеющего лейкемией. Видео доброго поступка футболиста размещено 9 июня в Twitter SportsCenter.

(сс) Jan S0L0 Криштиану Роналду

Игроки футбольной сборной Португалии ехали в отель после тренировки. По дороге Роналду увидел стоящего у дороги мальчика с плакатом, на котором было написано: «Криштиану, обними меня». Футболист попросил водителя остановить автобус, после чего пригласил внутрь мальчика и сделал с ним совместную фотографию.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1137417957951311872

Также известно, что 11-летнего мальчика зовут Эдуардо и у него диагностирована лейкемия.

Отметим, сборная Португалии в настоящее время готовится к финальному матчу Лиги наций, в котором встретится со сборной Голландии. Победитель матча получит путевку на чемпионат Европы 2020 года.

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