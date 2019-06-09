Реймс, Франция, 9 июня, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Женская сборная Норвегии по футболу нанесла поражение с разгромным счетом команде Нигерии в матче группового чемпионата мира по футболу среди женщин, проходящего во Франции.

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Встреча прошла на поле «Огюст Делон» в Реймсе и закончилась победой норвежек с разгромным счетом 3:0.

Счет в матче на 17-й минуте открыла Гуро Рейтен, а на 34-й минуте ещё одна игрок норвежской сборной Лиза-Мария Утланн его удвоила. Затем, на 37-й минуте игры, мяч в собственные ворота отправила защитник сборной Нигерии Осиначе Охали. Второй тайм прошел без забитых голов.

Отметим, в следующем туре группы А, который состоится 12 июня, сборная Норвегии сыграет с представительницами Франции, а нигерийская команда встретится с Южной Кореей.