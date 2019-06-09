Конья, Турция, 9 июня, 2019, 07:01 — ИА Регнум. Мужская сборная Франции по футболу уступила футболистам команды Турции в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

(сс) Sefik Akkurt Турецкие болельщики

Игра проходила на поле стадиона «Конья Бююкшехир» в Конье и закончилась со счетом 2:0 в пользу турецкой команды.

Оба мяча были забитым турецкими футболистами уже в первом периоде. На 30-й минуте отличился защитник Кана Айхана, а спустя 10 минут его коллега по команде Дженгиз Ундер удвоил счет и преимущество своей команды.

Несмотря на все усилия действующих чемпионов мира, данный счет и стал итоговым.

Отметим, по итогам матча Сборная Турции набрала 9 очков и лидирует в группе Н. Французская команда с 6 очками на второй позиции, опережая сборную Исландии по дополнительным показателям.

Статистика матча (Франция/Турция)

Удары 11/1

Удары в створ ворот 6/0

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 10/16

Поданные угловые 4/3