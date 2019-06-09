Екатеринбург, 9 июня, 2019, 06:56 — ИА Регнум. Пассажиры рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» U6−226, вернувшегося вечером 8 июня в аэропорт «Пулково» Санкт-Петербурга, добрались до места назначения. В 07:57 по местному времени самолёт A-320 приземлился в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург).

Галина Брусницына ИА Красная Весна Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург

Изначально посадка была запланирована на 02:00. Таким образом, задержка составила почти шесть часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после взлёта самолёт Санкт-Петербург — Екатеринбург вернули в аэропорт вылета. Причиной этого стало то, что сработал датчик безопасности.