Тихуана, Мексика, 9 июня, 2019, 06:39 — ИА Регнум. Переселенцы в США уже на следующей неделе начнут получать гуманитарную и социальную помощь. Об этом 8 июня заявил, выступая в Тихуане на защите мероприятий по защите достоинства Мексики, президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Tomas Castelazo Мексиканский мигрант

«Со следующей недели мы предложим гуманитарную помощь, помощь в трудоустройстве, обучении, получении медицинских услуг и социальное обеспечение тем, кто ожидает в наше стране разрешения на убежище в Соединенных Штатах», — заявил Лопес Обрадор.

Президент уточнил также, что в Соединенных Штатах сейчас проживает около 36 миллионов мексиканцев. 15 миллионов из них — родились в Мексике. По словам мексиканского лидера выходцы из его страны развивают 30% сельского хозяйства США, 20% работают в строительстве и 15% — в туризме. В совокупности они перечисляют в Мексику 33 млрд доллара ежегодно.

С другой стороны, отметил Лопес Орбрадо, в Мексике проживает один миллион 200 тысяч американцев.

«Это две страны с самым большим демографическим обменом в мире, — заявил президент Мексики. — …Наша нация является наиболее важным рынком для экспорта США».

Напомним, ранее стало известно о том, что между Мексикой и США было достигнуто соглашение об отмене торговых пошлин.