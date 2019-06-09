Дамаск, 9 июня, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на машину с военнослужащими сирийской армии. Инцидент произошел к югу от древней Пальмиры, сообщает 8 июня новостной ресурс Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В результате атаки боевиков, погибли по меньшей мере три человека, среди них один офицер.

По последним данным, в минувшем месяце боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировали свою деятельность. Только в мае более сотни солдат стали жертвами различных атак и терактов.

В ответ сирийская армия увеличила контингент вокруг Пальмиры.