Санкт-Петербург, 9 июня, 2019, 05:38 — ИА Регнум. Следовавший рейсом U6 226 пассажирский самолет Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета, сообщается 9 июня на сайте аэропорта.

Павел Латышов ИА Красная Весна Аэпропорт Пулково

Сообщается, что после вылета сработал датчик неисправности, после чего экипаж принял решение о возвращении в Пулково.

Самолет выполнял рейс U6 226 и направлялся из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Пассажиры вылетели другим бортом в аэропорт назначения спустя шесть часов после запланированного времени.