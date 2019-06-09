Мехико, 9 июня, 2019, 05:19 — ИА Регнум. О содержании своего разговора с президентом США Дональдом Трампом поведал 8 июня мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор на своей странице в Twitter.

Lopezobrador.org Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Мы поговорили по телефону с президентом Трампом, — сообщает Лопес Обрадор. — Я сказал ему, что в Тихуане объявлю, что президенту США я показываю не кулак, а откровенную и открытую руку».

Президент Мексики также добавил, что готов к дружбе с США, к диалогу и сотрудничеству на благо народов.

Напомним, 7 июня, стало известно о том, что американский лидер не намерен вводить с понедельника пошлины на товары из Мексики. Ранее, 31 мая, президент направил в США делегацию для урегулирования ситуации с пошлинами.