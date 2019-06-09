Астана, 9 июня, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Большая часть избирательных участков Казахстана начала свою работу. Из-за большой протяженности страны с запада на восток, в западных регионах голосование еще не началось.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Казахстане

Подсчет голосов начнется в 17:00 по местному времени (20:00 мск). В четырех западных регионах участки закроются на час позже.

Напомним, в досрочных выборах президента Казахстана принимают участие 7 кандидатов. По данным опросов, большинство голосов набирает действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев.